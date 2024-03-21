Ekonominin ağır topu Atilla Yeşilada faiz kararı sonrası son noktayı koydu. Atilla Yeşilada eczacı oldu

Ufuk Cingöz
Ekonominin ağır topu Atilla Yeşilada faiz kararı sonrası son noktayı koydu. Atilla Yeşilada eczacı oldu
Merkez Bankası Mart ayı için faiz kararını açıkladı. Faizin 500 baz puan artmasından sonra faiz oranı 50’ye çıktı. Faiz kararının ardından ekonominin ağır topu Atilla Yeşilada sosyal medya hesabı üzerinden faiz hakkındaki açıklaması ile son noktayı koydu.

Merkez Bankası Mart ayı için faiz kararını 500 baz puan artırdı. Bu adım sonrasında yüzde 45 olan faiz seviyesi yüzde 50’ye çıkartıldı. Fatih Karahan önderliğinde yapılan ilk kurulda alınan 500 baz puanlık artış dolarda 40 kuruş kadar bir düşüşe neden oldu.

ATİİLA YEŞİLADA SON NOKTAYI KOYDU

Ekonomi dünyasının ağır toplu olan Atilla Yeşilada Merkez Bankasının son faiz kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak son noktayı koydu. Devalüasyon bekleyenlerin Erdoğan’ın ilaçlarından alması gerektiğini kinayeli bir şekilde dile getiren Yeşilada’nın paylaşımı şu şekilde:

TCMB faiz kararı: Bu ülkede hala devaluasyon bekleyen varsa, Sevgili Reisim'in ilaçlarından alsın, akıl sağlığını hemen düzeltiyor

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DEVALUASYON NEDİR?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir.

Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

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DEVALÜASYON OLURSA NE OLUR?

Devalüasyon, ilgili paraya sabit ülkenin hükümeti veya merkez bankası tarafından kullanılan bir araçtır. Devalüasyon yapmanın en temel sebeplerinden bir tanesi ülkenin ticaret açığını dengelemek için parasının değerini düşürmesidir.

Devalüasyon, para biriminin değerinin düşürülmesi ile ihracatın daha ucuza gelmesi ve küresel ticaret rekabetinde daha avantajlı hale gelmesini sağlamaktır.

Bununla beraber, ithalat daha pahalı hale gelir ve yerli hane halkının ithal ürünlere olan talebinin azalması beklenirken, yurt içi üreticinin ürünlerine olan talebin artmasını sağlar.

Devalüasyon her ne kadar olumlu bir para politikası aracı gibi görünse de, negatif etkileri de bulunmaktadır. İthalatı daha pahalı hale getirmek yurtiçindeki üretimi daha az efektif hale getirebilir ya da ihracatın daha ucuz hale gelmesi talebi çok ciddi artırarak enflasyona sebep olabilir.

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