Hocaların hocası Mahfi Eğilmez haklı çıktı. "Nas Nas" denilip ekonomi bitirildi bari düzeltirken dinleyin hocayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sürpriz bir şekilde politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti.

Piyasaların çoğu TCMB’den faizleri sabit bırakmasını beklerken, Merkez Bankası’nın bu kararı yurtiçi piyasalarında pozitif karşılandı.

Hocaların hocası, Dr. Mahfi Eğilmez, 2024 Mart ayı ekonomisini değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele de farklı yöntemler denenebileceğini söyleyen Eğilmez, en kötüsünün enflasyonu takip etmek olduğunu belirtti.

"SOKAKTAKİ VATANDAŞ ENFLASYON İLE CİDDİ MÜCADELE OLMADIĞINI GÖRÜNCE..."

Eğilmez, en son açıklanan yüzde 67’lik enflasyon oranı ile Türkiye’nin, yüzde 254’lük Arjantin ve yüzde 177’i ile Lübnan’dan sonra üçüncü sırada geldiğini aktardı. Enflasyonun yapışık hale geldiğine de değinen Eğilmez, "Sokaktaki vatandaş enflasyon ile ciddi mücadele olmadığını görünce iç tüketimini kısmıyor. Kredi kartı taksit sayıları kısıtlandı ama tüketimin önüne geçilemiyor. Maliye politikası gevşekse ve yarı sıkı para politikanız varsa önleyemezsiniz. Sokağın davranışı da fiyatları artırıyor. Sarmaldan çıkılamıyor” ifadelerini kullandı.



"FAİZİ YÜZDE 75’E ÇIKARMAK..."

TCMB’nin bugün attığı adım, Mahfi Eğilmez’in söylediği ifadelere yakın bölgede gerçekleşti.

Mahfi Eğilmez, “Merkez Bankası, faizi yüzde 45 yerine bir anda yüzde 75’e çıkarabilir. Böylece sistemi önce bir sarsarsın ve oradan geriye gelirsin. Böylece enflasyonun önüne geçerek önemli bir etki oluşturabilir. Bu şekilde farklı yöntemler denenebilir” dedi.