Ekonomist Atilla Yeşilada Erdoğan’ın planını madde madde deşifre etti

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, “Erdoğan’ın oyun planını deşifre ediyorum" başlıklı yazısında Erdoğan’ın planını dört maddede açıkladı.

Ekonomist Atilla Yeşilada Erdoğan’ın planını madde madde deşifre etti

Paraanaliz.com'daki köşesinde uzun bir yazı kaleme alan Yeşilada, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'IN 4 HEDEFİ VAR"
Erdoğan ve kadim yol arkadaşı Bahçeli çok çetin bir seçim maratonundan alınlarının teriyle çıktılar, ama Türkiye’yi tümden teslim aldıkları beş yıl boyunca ne yapmayı planladıklarını açıkça ortaya koymadılar. AKP’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı manifestosu seçim propagandasında bile kullanılmadı. Çarşamba grup toplantısında Erdoğan zamanının büyük bir bölümünü muhalefete saldırmakla kullanırken, vizyon olarak ortaya yerel seçim zaferi ve türban anayasa değişikliği dışında bir hedef koymadı.

Önümüzdeki dönemde siyasetin dinamiklerini çözümleyebilmek için Erdoğan ve bir ölçüde de Bahçeli’nin niyetlerini deşifre etmek önemli.

Erdoğan’ın dört hedefi var:

- Dış kaynak ve içerde yeni mega-projelerle ekonomiyi şahlandırmak,

- Suriye sorununu bir şekilde çözümlemek,

- Yerel seçimleri kazanmak,

- Kendisi veya yerine seçeceği aile üyesinin iktidarını şimdiden garantiye almak ve AKP’nin %35’e düşen oyuyla tek başına iktidar olmasını sağlamak.

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