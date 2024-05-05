Ekonomist Hakan Kara düşük faizli kredinin sırrını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde beklentiler doğrultusunda değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 50 seviyesinde bıraktı.

Merkez Bankası Naci Ağbal'ın başkanlığı zamanında Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu döneminde 2021 ve 2022 yılları arasında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e indirmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle beraber Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk defa artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde olduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45 seviyesine çıkardı.

Erkan görevinden ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan getirldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit bıraktı.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması öngörülen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" sebebiyle yüzde 50'ye çıkarmıştı. Merkez Bankası Nisan ayındaki toplantısında ise faizi sabit bırakma kararı almıştı.

Prof. Dr. Hakan Kara ise son zamanlarda arşa çıkan kredi faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Faizlerin artmasıyla beraber bankalarında konut ve araç kredisindeki faiz oranları da arttı. 2 milyonluk kredinin ödemesi 7 milyonların üzerine çıktı. Taksit tutarları ise 25 bin TL’lere kadar dayandı. Bu kapsamda bir asgari ücretli, bir emekli ya da herhangi bir vatandaş ev alamayacak konuma geldi.

Ekonomist Kara, sosyal medya hesabından düşük krediye erişimin formülünü paylaştı. Kara şu ifadeleri kullandı:

“TL krediye uygun koşullarda erişmek istiyorsak bunun ancak düşük enflasyon ortamında mümkün olacağını hatırlamak gerekiyor. “

Türkiye’de son dönemde yaşanan enflasyon artışı, kredi faiz oranlarını da etkilemekte. Yüksek enflasyon, kredi veren kurumların risklerini artırarak, bu riski dengelemek için daha yüksek faiz oranları talep etmelerine yol açıyor. Bu da kredi kullananlar için durumu güçleştiriyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de düşük enflasyon ortamının sağlanması, kredi erişimi ve ekonomik büyüme açısından büyük önem arz ediyor.