Ekonomist Hakan Kara konut fiyat artışında İstanbul'u geçen şehri açıkladı

İstanbul bu sefer geçildi. Hem de hiç beklenmedik bir yerden...Bir çok konuda Türkiye'nin bir çok şehrini geride bırakan İstanbul Konut Fiyat Endeksi'de bu sefer liderlik koltuğunu kaptırdı. İstanbul'u geçen şehir Başkent Ankara oldu. İstanbul'da konut fiyatları yüzde 2,9 artış gösterirken, Ankara yüzde 3,4'lük artışla liderlik koltuğuna oturdu. TCMB'nin eski Başekonomisti Hakan Kara yaptığı paylaşımla bunun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:

"Son iki yılda Ankara’da konut fiyat artışı İstanbul’a fark atmış.

Muhtemel nedenleri:

1) İstanbul’da konut fiyatları ekonominin ısınma ve soğuma dönemlerine daha hızlı tepki veriyor.

2) 2023 yılındaki deprem sonrasında Ankara göç aldı, İstanbul’da tam tersi oldu"