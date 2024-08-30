Ekonomistlerin enflasyon beklentisi açıklandı

Kaynak: AA
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için bekleyiş sürerken, ekonomistlerin tahminleri de ortaya çıktı.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuca kavuştu.

Açıklanan verilere göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 olarak açıklandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21 iken, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer buldu.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına kıyasla bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye gerileyeceği tahmin edildi.

Diğer yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 olarak kaydedildi.

TEMMUZDA NE KADAR AÇIKLANMIŞTI?

Temmuz ayında enflasyon hala çok yüksek seviyelerde seyretti. Enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklandı. Enflasyon temmuzda, haziran ayına göre düşüş gösterse de hala çok yüksek seviyede bulunuyor. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 olarak açıklanmıştı.

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