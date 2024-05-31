Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyonunu 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. 15 ekonomistin katıldığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan 15 ekonomist mayıs ayı için enflasyon beklentisini en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında öngördü.

Enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye çıkacağı bekleniyordu. Ekonomistler de o yönde görüş bildirdi. Beklenti anketinden, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı tahmin edildi. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 43,95 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.