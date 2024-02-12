EKPSS başvuruları başladı mı? 2024 EKPSS başvuruları ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
EKPSS başvuruları başladı mı? 2024 EKPSS başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, engelli bireyler için düzenlenen 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurdu. Peki, 2024 EKPSS başvuruları ne zaman? EKPSS başvuruları başladı mı?

Engelli adaylara kamu sektöründe iş bulma fırsatı sunan EKPSS, ÖSYM'nin yazılı açıklamasına göre tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS başvuruları başladı mı? 2024 EKPSS başvuruları ne zaman?

2024 EKPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, engelli bireyler için düzenlenen önemli bir sınav olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurdu.

Başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sınavla ilgili detaylı bilgiler ise adaylara 2024-EKPSS Kılavuzu'nda sunulacak. Bu kılavuz, sınavın formatı, başvuru şartları, sınav ücreti ve diğer önemli bilgileri içerecek. Adaylar, bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek sınav süreci hakkında kapsamlı bilgi edinebilecekler.

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından kolayca gerçekleştirebilecekler.

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