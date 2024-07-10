EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih süreci başlayacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına dayanarak, ÖSYM'nin belirleyeceği takvime uygun şekilde tercihlerini yapacaklardır.

EKPSS 2024 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri sırasında, adayların sınavdan aldıkları puanlara göre hareket etmeleri gerekecektir ve tercih kılavuzunda belirtilen taban puanlar ile kontenjan bilgilerine dikkat etmeleri önem arz edecektir. Şu an itibarıyla, 2024 EKPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmamış olup, ÖSYM'nin konu hakkında resmi bir duyuru yapması beklenmektedir. Önceki yılların işleyişine bakıldığında, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben tercih döneminin 1 ila 2 ay içinde başlatılması öngörülmektedir.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM, EKPSS sonuçlarına dayalı yerleştirme sürecini yönlendirecek olan Tercih Kılavuzunu yakında web sitesi üzerinden erişime açacak. Bu kılavuz, engelli bireylerin atanacakları pozisyonlar, bu pozisyonların sayıları ve gereklilikleri hakkında bilgi içerecek ve adayların tercih yapma süreçleri ile yerleştirme kurallarını detaylandıracak. Adaylar, puan ve tercih önceliklerine göre kadrolara atanacaklar ve tercih yapma tarihleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi aracılığıyla ilan edilecek.