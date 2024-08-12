Ekran başında yemek yedirenler dikkat. Çocuklardaki büyük tehlike ortaya çıktı

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, özellikle televizyon karşısında yemek yemenin obezite riskini ciddi oranda artırdığını vurgulayarak, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Köleoğlu, çocukların ekran başında yemek yemesinin, farkında olmadan aşırı yemek tüketmelerine ve bu durumun da obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırladığını ifade etti. Bu nedenle, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirebilmeleri için yemek sırasında ekran kullanımının sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren ekran karşısında yemek yemeleri, onların gelecekteki sağlıkları açısından olumsuz etkiler yaratabilecek bir alışkanlık olarak değerlendirildi.

Başlangıçta dikkat bozukluğu gibi sorunlar ile ortaya çıkan bu durum, çocukların ekran karşısında yüksek kalorili ve yağ oranı yüksek yiyecekler tüketmelerine neden olarak, obezite riskini ciddi şekilde artırabildi.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, çocukların ekran başında yemek yediklerinde genellikle daha sağlıksız seçeneklere yöneldiklerini vurguladı. Bu tür yiyeceklerin genellikle yüksek kalorili, şekerli ve yağlı olduğunu belirten Köleoğlu, bu beslenme tarzının çocukların insülin direnci, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi metabolik sendrom bileşenlerine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Ayrıca, bu durumun çocukların ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri yeterince alamamalarına yol açarak beslenme yetersizliklerine neden olabileceği konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının erken yaşlardan itibaren kontrol altına alınması gerektiği belirtildi.

Yemek sırasında dikkatin dağılması, yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulmasına yol açabilir ve bu durum sindirim sisteminde strese neden olabilir.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, bu tür bir yeme alışkanlığının gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Köleoğlu, ekrana maruz kalarak yemek yiyen çocuklar ile ekran kullanmayan çocuklar arasındaki beslenme farklılıklarına dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı:

"Ekran karşısında yemek yiyen çocuklar genellikle daha az meyve, sebze ve tam tahıl tüketirler, bunun yerine yüksek şekerli ve yağlı atıştırmalıklara yönelirler. Bu beslenme şekli, genel beslenme kalitesini olumsuz etkiler ve sağlık açısından risk oluşturur. Öte yandan, ekran kullanılmayan bir ortamda yemek yiyen çocuklar yemeklerini daha yavaş ve dikkatle yerler, bu da tokluk hissinin zamanında fark edilmesini sağlayarak aşırı yeme riskini azaltır."

Köleoğlu, çocukların sağlıklı bir sindirim sistemi ve genel beslenme alışkanlığı geliştirebilmeleri için ekran karşısında yemek yeme alışkanlığından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Bu sayede çocuklar, sindirim sistemlerinde stres oluşturan faktörlerden korunabilir ve daha dengeli bir beslenme düzeni oluşturabilirler.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, ekran karşısında yemek yemenin, tokluk hissini bastırabileceğine dikkat çekerek, bu alışkanlığın aşırı kilo alımına neden olabileceğini vurguladı.

Köleoğlu, “Dikkatli bir şekilde yemek yeme, yani 'mindful eating' olarak bilinen yöntem, tokluk hissini artırır ve aşırı yemeyi önler. Ancak ekran başında yemek yemek, bu süreci olumsuz etkileyebilir” dedi.

Köleoğlu ayrıca, çocukların ekran karşısında daha fazla abur cubur tüketmeye eğilimli olduğunu belirterek, bu durumun günlük kalori alımını artırdığına dikkat çekti.

“Ekran başında geçirilen süre, aynı zamanda fiziksel aktivitenin azalmasına neden olur ve bu enerji dengesizliğini doğurur” diyen Köleoğlu, uzun vadede bu tür alışkanlıkların kilo alımını hızlandırarak obezite riskini ciddi ölçüde artırabileceğini ifade etti.

Çocukların sağlıklı büyümesi için ekran karşısında geçirilen zamanın sınırlandırılması ve dikkatli yemek yeme alışkanlığının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

‘‘SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARA YÖNELMEYE NEDEN OLABİLİR’’

Ekran bağımlılığının abur cubur tüketimini de artırdığını ifade eden Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Ekran başında geçirilen süre, özellikle reklamlar ve can sıkıntısı nedeniyle sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeye neden olabilir. Çalışmalar, televizyon izlerken yiyecek reklamlarına maruz kalan çocukların, bu yiyecekleri tüketme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu durum, toplam kalori alımını ve dolayısıyla obezite riskini artırır” dedi.

''ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENE ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN''

Ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı beslenme ve ekran kullanımı konusunda örnek olması gerektiğinin vurgulayan Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Ebeveynler kendi yeme alışkanlıklarına dikkat ederek çocuklarına model olmalıdırlar. Çocuklarınızın ekran başında geçirdikleri süreyi sınırlandırın ve yemek zamanlarında ekran kullanımını yasaklayın. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların günlük ekran süresini 1-2 saat ile sınırlamayı önermektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, yemeklerin aile ile birlikte ve dikkatlice yenmesini teşvik edin. Çocuklara, yemek yerken dikkatli olmanın ve yemeklerin tadını çıkarmanın önemini öğretin” söyledi.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirebilmeleri için ekranlardan uzak bir yeme düzeni oluşturmanın önemine dikkat çekti. Bu tür bir yaklaşımın, çocukların genel sağlık durumlarını ve beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde etkileyebileceğini belirten Köleoğlu, ebeveynlere çeşitli önerilerde bulundu:

“Ailece düzenli olarak birlikte yemek yemek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine büyük katkı sağlar. Yemek saatlerinde ekranları kapatın ve aile bireylerinin birbirleriyle iletişim kurabildiği bir ortam oluşturun. Yemek alanlarını ekranlardan uzak tutmak, dikkatin yemeğe odaklanmasına yardımcı olur. Bu nedenle, yemek masasında televizyon, tablet veya telefon bulundurmayın. Çocuklara yemek yerken yemeğin tadını çıkarmalarını, yavaş yemelerini ve her lokmanın keyfini çıkarmalarını öğretin. Bu, tokluk hissinin daha kolay anlaşılmasını sağlayarak aşırı yemeyi önler. Ayrıca, çocuklara ekranın yemek yeme üzerindeki olumsuz etkilerini anlatın ve onları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirin.”

Köleoğlu, bu önerilerin uygulanmasının, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını olumlu yönde etkileyeceğini ve uzun vadede sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, ekran bağımlılığının sağlıksız atıştırmalık tüketimini artırabileceğini belirtti.

Köleoğlu, “Ekran başında uzun süre geçirmek, özellikle reklamlar ve can sıkıntısı nedeniyle çocukların sağlıksız atıştırmalıklara yönelmesine yol açabilir. Araştırmalar, televizyon izlerken yiyecek reklamlarına maruz kalan çocukların, bu reklamların etkisiyle sağlıksız yiyecekleri daha fazla tüketme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu durum, günlük kalori alımını artırarak obezite riskini yükseltir” şeklinde konuştu.

Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmada rol model olmaları gerektiğini vurgulayan Köleoğlu, “Ebeveynler, kendi beslenme alışkanlıklarına özen göstererek çocuklarına örnek olmalıdır. Çocuklarınızın ekran başında geçirdikleri süreyi sınırlayın ve yemek zamanlarında ekran kullanımını tamamen yasaklayın. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların günlük ekran süresinin 1-2 saat ile sınırlandırılmasını önermektedir. Çocuklarınıza sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, yemeklerin aileyle birlikte ve dikkatlice yenmesini teşvik edin. Ayrıca, çocuklara yemek yerken dikkatli olmanın ve yediklerinin tadını çıkarmanın önemini öğretin” dedi.

Köleoğlu, bu tavsiyelerin, çocukların hem sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesine hem de ekran bağımlılığından korunmasına yardımcı olacağını belirtti.