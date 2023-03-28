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'Aksakallı Dede' sanat dünyasını yasa boğdu

Leyla ile Mecnun dizinin Aksakallı Dede'si Köksal Engür'ün böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında ani ölümüyle yıkılan ünlü isimler, "Gittiğine inanamıyorum" ve "İçim yandı" paylaşımları yaptı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:46
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Ekranın Aksakallı Dede'si Köksal Engür sanat dünyasını yasa boğdu.

'Aksakallı Dede' sanat dünyasını yasa boğdu
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Son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki "Aksakallı Dede" rolüyle adından söz ettiren Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Köksal Engür, hayatını kaybetti. Sayısız film ve dizide rol alan Engür'ün ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

GONCA VUSLATERİ
"Karşılıklı oynamanın muhteşem hissini seninle oynayanlar biliyor abi. Böyle hatıralar aslında izin vermiyor 'öldü2 demeye. Çok büyük ve sonsuz bir özlemle. Şimdiden Türkiye'nin başı sağ olsun."

IŞIL YÜCESOY
"Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı... Canım Köksal Engür... Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı..."

EMRE KARAYEL
"Ardında tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak o kadar çok iyi eser bıraktı ki unutmak imkansız. Çocukluğumdan beri çok severdim. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim."

DEMET SAĞIROĞLU
"Çok özleyeceğiz Köksal ağabeyimizi."

 

TOLGA ÇEVİK
"Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak."

 

AYŞENİL SAMİOĞLU

"Köksal gittin gibi gelmiyor hala… Ankara'da başlayıp İstanbul'da süren dostluğumuz güçlü anılar izin vermiyor herhalde… Böyle kalsın istiyorum… Gitmedin…"

EZGİ ŞENLER

"Dünya tiyatro gününde mi gittin? Nur içinde uyu… En buruk dünya tiyatro günü…"

ŞEHRAZAT

"Ah be Köksal'ım... Şimdi öğrendim ah ne yıllar ne günler ne aylar. İçim yandı şu an güzel insan güzel dostum. Allah rahmet eylesin cennet mekanın olsun."

DENİZ SEKİ

"Büyük usta Köksal Engür'ü kaybetmişiz… Sevenlerinin başı sağ olsun…"

TİLBE SARAN

"Tek kişilik şehir, Alacaklılar, Sevilmek, Molly Sweeney, Martı... Canım Kök."

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