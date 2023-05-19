Ekranlarda yaprak dökümü! İddialı dizinin fişi çekildi

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kraliçe dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan Ateş karakterine, Burcu Özberk Deniz'e, Selin Şekerci Zeynep'e hayat veriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytinglerde düşüşte olan Kraliçe dizisi final yapacak. Mednova imzalı dizinin sezon sonuna kadar ekranda kalma planından vazgeçildiği öğrenildi.

Oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 11. bölümde sona erecek.

