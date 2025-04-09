Ekrem İmamoğlu: Ailemi taciz etmeyi bırakın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'de bulunan yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapılmış, evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girilmişti.

Yaşanan gelişmeler büyük yankı uyandırırken konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu’ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız. Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz. Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan. Mert olun! Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere? Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU’ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun.”

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun ailesi de sürece dahil edildi. Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesi’nde bulunan, babası Hasan İmamoğlu’na ait yazlık evde sabah saatlerinde jandarma ekipleri arama gerçekleştirdi. Evde kimsenin olmaması üzerine kapının çilingirle kırılarak içeri girildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun ve eşi Dilek İmamoğlu’nun yazlık evlerinde arama yapılmasına da tepki gösterdi. CHP lideri, evi avukat olmadan aradıklarını belirterek “Ekrem Beyin babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde” dedi. Özel, “Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı" sözlerini sarf etti.