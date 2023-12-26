Ekrem İmamoğlu AKP'nin adaylarına fark attı. Anket sonuçları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu AKP'nin adaylarına fark attı. Anket sonuçları açıklandı
Yerel seçim tarihi yaklaştıkça araştırma şirketlerinin kamuoyu ölçümleri de hız kazanmaya başladı. Metropoll Araştırma’nın anketinde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin muhtemel rakipleri arasında yapılan tercih sonuçları ortaya çıktı.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Metropoll Araştırma kamuoyunun nabzını tuttu. İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmada vatandaşlara Ekrem İmamoğlu’nun karşısında aday olarak Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya ve Murat Kurum gösterildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın köşesinden açıkladığı sonuçlarda vatandaşlara sorulan “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna cevaplar şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: 48.3

Murat Kurum: 33.9

Cevap yok: 17.8

Son dönemde İBB adayı olarak kamuoyunda sık sık dile getirilen Ali Yerlikaya ile İmamoğlu arasındaki tercihler ise şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: 46.5

Ali Yerlikaya: 37.1

Cevap yok: 16.4

Savunma Sanayisinde attığı adımlar ile sık sık öne çıkan ve aynı zamanda Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar ile İmamoğlu arasında tercih yapılması istenince vatandaşların cevabı şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: 45.1

Selçuk Bayraktar: 38.1

Cevap yok: 16.8

metropoll-anketi-imamoglu-akp-nin-muhtemel-3-adayina-fark-atiyor-1.jpg

Son Haberler
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia Gündem
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti Gündem
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı Dünya
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu Yaşam
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı Gündem
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama
Gecekondu cayır cayır yandı Gündem
Gecekondu cayır cayır yandı