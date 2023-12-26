Ekrem İmamoğlu AKP'nin adaylarına fark attı. Anket sonuçları açıklandı

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Metropoll Araştırma kamuoyunun nabzını tuttu. İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmada vatandaşlara Ekrem İmamoğlu’nun karşısında aday olarak Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya ve Murat Kurum gösterildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın köşesinden açıkladığı sonuçlarda vatandaşlara sorulan “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna cevaplar şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: 48.3

Murat Kurum: 33.9

Cevap yok: 17.8

Son dönemde İBB adayı olarak kamuoyunda sık sık dile getirilen Ali Yerlikaya ile İmamoğlu arasındaki tercihler ise şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: 46.5

Ali Yerlikaya: 37.1

Cevap yok: 16.4

Savunma Sanayisinde attığı adımlar ile sık sık öne çıkan ve aynı zamanda Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar ile İmamoğlu arasında tercih yapılması istenince vatandaşların cevabı şu şekilde oldu:

Ekrem İmamoğlu: 45.1

Selçuk Bayraktar: 38.1

Cevap yok: 16.8