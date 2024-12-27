Ekrem İmamoğlu anket sonucunu paylaştı: İstanbulluların tercihi belli oldu

Ekrem İmamoğlu, kentteki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan uygulama tabanlı yeni taksi projesinin detaylarını X hesabından paylaştı.
Projenin bir parçası olarak düzenlenen halk oylamasına yaklaşık 100 bin İstanbullu katıldığı belirtildi.
Ankette seçenekler arasından E şıkkı en fazla oyu alarak halkın tercihi oldu.
Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.
100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/TtB2UzohkC— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2024