Ekrem İmamoğlu anket sonucunu paylaştı: İstanbulluların tercihi belli oldu

Ekrem İmamoğlu, kentteki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan uygulama tabanlı yeni taksi projesinin detaylarını X hesabından paylaştı.

Projenin bir parçası olarak düzenlenen halk oylamasına yaklaşık 100 bin İstanbullu katıldığı belirtildi.

Ankette seçenekler arasından E şıkkı en fazla oyu alarak halkın tercihi oldu.

Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.