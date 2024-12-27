Ekrem İmamoğlu anket sonucunu paylaştı: İstanbulluların tercihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu anket sonucunu paylaştı: İstanbulluların tercihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni uygulama tabanlı taksiler için halk oylamasına katılan 100 bin İstanbullunun E şıkkını seçtiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, kentteki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan uygulama tabanlı yeni taksi projesinin detaylarını X hesabından paylaştı.

Projenin bir parçası olarak düzenlenen halk oylamasına yaklaşık 100 bin İstanbullu katıldığı belirtildi.

Ankette seçenekler arasından E şıkkı en fazla oyu alarak halkın tercihi oldu.

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Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.

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