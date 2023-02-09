9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Uğur Dündar tv100’de AKOM'dan özel yayın yapacak. İmamoğlu deprem çalışmalarını anlatacak

Uğur Dündar tv100’de AKOM'dan özel yayın yapacak. İmamoğlu deprem çalışmalarını anlatacak

Usta gazeteci Uğur Dündar, tv100 ekranlarında deprem bölgesine yardım gönderen İBB'nin çalışmalarını AKOM merkezinden gerçekleştirilecek canlı yayında Başkan Ekrem İmamoğlu ile değerlendirecek...

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:14
Takip Et

Ekrem İmamoğlu deprem çalışmalarını anlatacak. Uğur Dündar tv100’de AKOM'dan özel yayın yapacak

Uğur Dündar tv100’de AKOM'dan özel yayın yapacak. İmamoğlu deprem çalışmalarını anlatacak
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla bölgeye başlattığı destek ve yardım kampanyalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. 

İBB, deprem bölgesine başta gıda olmak üzere birçok destek gönderdi. 

tv100'de bu akşam özel bir yayına imza atacak olan duayen gazeteci Uğur Dündar, İBB'nin deprem bölgesine verdiği desteği ve yardımları AKOM merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soracak. AKOM merkezinden canlı yayınlanan program saat 21.00'de ekranlara gelecek.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından programla ilgili bilgi verdi.

Dündar şu mesajı paylaştı: "Deprem bölgesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkânlarını seferber eden, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürülmesini sağlayan, gıda gönderen İBB Bşk.Ekrem İmamoğlu canlı yayın konuğum olacak. AKOM'dan yapacağımız söyleşi, bu akşam saat 21.00'de tv100 ekranında..."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

düşünüyorum
9.02.2023 18:27
bir itfaiye aracı ile liman söndüren kahramanlarıda görelim tebrik edelim, yaşasın ibb süper itfaiye mdleri ibb itfaiye ekiplerini tenzih ediyorum onlar başımızın taçı gözümüzün nuru var olsunlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
5
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Volkan Demirel'i yıllarca eleştiren Beşiktaşlılar Volkan'ı bağırlarına bastı
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
6
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
﻿Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
﻿Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu
﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu
﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu
﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
﻿Bir takım daha ligden çekiliyor: TFF'nin kararına isyan büyüyor
﻿ İneklerin deprem tedirginliği 
﻿ İneklerin deprem tedirginliği 
﻿ İneklerin deprem tedirginliği 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.