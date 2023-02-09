Uğur Dündar tv100’de AKOM'dan özel yayın yapacak. İmamoğlu deprem çalışmalarını anlatacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu.

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla bölgeye başlattığı destek ve yardım kampanyalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

İBB, deprem bölgesine başta gıda olmak üzere birçok destek gönderdi.

tv100'de bu akşam özel bir yayına imza atacak olan duayen gazeteci Uğur Dündar, İBB'nin deprem bölgesine verdiği desteği ve yardımları AKOM merkezinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soracak. AKOM merkezinden canlı yayınlanan program saat 21.00'de ekranlara gelecek.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından programla ilgili bilgi verdi.

Dündar şu mesajı paylaştı: "Deprem bölgesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkânlarını seferber eden, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürülmesini sağlayan, gıda gönderen İBB Bşk.Ekrem İmamoğlu canlı yayın konuğum olacak. AKOM'dan yapacağımız söyleşi, bu akşam saat 21.00'de tv100 ekranında..."