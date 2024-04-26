Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum'

Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum'
Serhat Ağa
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Contemporary fuarında yağlı boya resmi çizdi. O anlar bir cep telefonuna kaydedilirken İmamoğlu hayatında ilk defa bir yağlı boya çalışması yaptığını ifade etti.
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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 1

Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul ön gösterim ile kapılarını sanat seven bireylere açtı. Fuar Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonunda yapıldı.

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 2

Fuar Direktörü Bike Çetiner verdiği demeçte yeni ve farklı sanatı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 3

Fuar’a son seçimlerde yeniden İBB başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’da katıldı. Burada talep üzerine eline fırça alan İmamoğlu, duvardaki boş tablolardan birisine yağlı boya çizmeye başladı.

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 4

Resim çizen Ekrem İmamoğlu bir yandan da kayıtta olan kameralara ufak bir demeçte bulundu. Kendisine sorulan resim sorusuna yanıt veren İmamoğlu yağlı boya ile ilk defa tanıştığını söyledi:

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 5

“En son ortaokulda sulu boyada kalmıştım. Renkleri birbirine karıştırarak bir şey yakalamaya çalışıyorum”

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 6

Çizdiği tabloya herkesin farklı bir yorum yapabileceğini aktaran İmamoğlu, çizdiği resme gelen “Gün batımı gibi gördüm ben” sözlerine “Biraz öyle” diyerek yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 7

İmamoğlu’nun yağlı boya çizerken çevresindeki ilgi ve resmini sonlandırmasının ardından çevresindekilerin alkışı kameralara yansıdı.

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 8

İBB başkanının bu anları sosyal medyada da çok konuşulan konular ve izlenen videolar arasında yerini aldı.

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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 9
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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 10
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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 11
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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 12
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Ekrem İmamoğlu fuarda yağlı boya resmi yaptı. 'İlk defa yapıyorum' 13
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