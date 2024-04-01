Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ı karıştırdı

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Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ı karıştırdı
Seçimde açıkça Murat Kurum'u destekleyen Dursun Özbek'e Ekrem İmamoğlu'nun galibiyeti sonrası camiadan tepki geldi.

Burak Elmas yönetiminde Galatasaray’da asbaşkanlık görevini yürüten ünlü Av. Rezan Epözdemir 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u net bir şekilde kazanması üzerine AKP adayı Murat Kurum’a açıktan destek veren Dursun Özbek’e tepki gösterdi.

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Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan Dursun Özbek; Keşke Galatasaray başkanı olarak o armanın altında bütün adaylara ve partilere eşit mesafede kalsaydınız, İstanbul seçimlerine taraf olmasaydınız”

“Galatasaray’ın yüzünü siyasetin avuçlarının içine bırakmasaydınız şimdi Galatasaray’ın bütün gayrimenkul projeleri Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılacak”

“Siz kişisel tercihinizle taraf olarak Galatasaray’ı ve Galatasaraylıları zor durumda bıraktınız”

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