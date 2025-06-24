Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha!

Düzenleme: Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha!

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu hakkında bir dava daha başlatıldı. İmamoğlu'nun 23 Mart'ta hakkında 'teröre yardım' iddiasıyla tutuklanma talep eden savcılara hakaret ettiği iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı.

"HAKARET İÇERİKLİ BEYANLARI NEDENİ İLE"

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı.

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Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik "hakaret içerikli beyanları nedeniyle" soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA" TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

İstanbul asliye ceza mahkemesince iddianame kabul edildi.

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