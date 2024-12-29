Ekrem İmamoğlu İbrahim Karagül davası sonuçlandı. Tazminat ödeyecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu İbrahim Karagül davası sonuçlandı. Tazminat ödeyecek!

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya paylaşımlarında Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle 20 bin lira tazminat ödeyecek.

İbrahim Karagül, sosyal medya paylaşımlarında ''kişilik haklarına saldırıda'' bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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Karagül, daha önce de İmamoğlu'na karşı çeşitli suçlamalar nedeniyle davalık olmuş ve para cezasına çarptırılmıştı.

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kandil'e para aktardığını'', "İBB kasasından rüşvet dağıttığını'' iddia etti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karagül hakkında 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27 Aralıkta görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, davayı kabul ederek, Karagül'ün Ekrem İmamoğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme tazminatın 31 Mart 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi. Kararda, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

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