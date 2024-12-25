Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert asgari ücret eleştirisi: Bu millet o koltuğu altından alır

Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak yeni ücretin 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye getirildi. Yeni asgari ücrete ise siyasetçilerden de tepkiler gelmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir etkinlikte, asgari ücret zammına tepki göstererek, “bugünkü iktidar, ülkeyi yönetmiyor. Sadece makamını koruma gayretinde. Ama bu millet, kendine ait olan o makamı çeker, o koltuğu altından alır, bir başkasına verir. Bu kadar net.” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam dün açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Yeni maaş ise 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye getirildi. Ancak yapılan zam kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Pek çok siyasi liderlerden de tepkiler gelmişti. Öyle ki AKP tarafından da asgari ücrete tepkiler gelmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan zammı sert bir şekilde eleştirdi. Maltepe’de bir etkinliğe katıldığı sırada gazetecilere ayak üstü açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, dünkü asgari ücret zammına ilişkin, “Çok ciddi sorunlarla, meselelerle boğuşan ülkeyiz ne yazık ki, başta ekonomik sorunlar olmak üzere. Aslında tam da öyle bir yerdeyiz.” dedi.

“O MAKAMI ÇEKER, O KOLTUĞU ALTINDAN ALIR”

İmamoğlu, ‘belediyeler yerine iktidarın kendini silkelemesi gerektiğinin altını çizerken, “Çünkü bugünkü iktidar, ülkeyi yönetmiyor. Sadece makamını koruma gayretinde. Ama bu millet, kendine ait olan o makamı çeker, o koltuğu altından alır, bir başkasına verir. Bu kadar net. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Biz, milletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı, bolca kullandığı ‘kararnameyi’ bu konuda kullanabilir. ‘Belediyeleri silkele’ diyeceğine, bir kendilerini bir silkelesinler. Vatandaşın asgari ücretini düzenlesin o bolca kullandığı kararnameyle. Hem de desin ki, ‘6 aylığına düzenledim. 6 ay sonra bir daha düzenleyeceğim’ desin. Bu da tavsiye” diye konuştu.

“BUNLAR, İKTİDAR OLMADAN ÖNCE, CUMHURBAŞKANININ SÖZLERİ”

Erdoğan’ın Tansu Çiller dönemindeki hükümete yönelttiği soruları dile getiren İmamoğlu, “Şimdi bu, doğal bir durum değil yani. Çok zor bir durum. Kimse kendisini güller bahçesindeymiş gibi anlatmasın. Kimse milletimizi aldatmasın. Yani, ‘Kirayı kim ödeyecek? Kirayı bu vatandaş nasıl ödeyecek? Elektrik parasını nasıl ödeyecek? Efendime söyleyeyim su faturasını nasıl ödeyecek? Okul masraflarını kim karşılayacak?’ Ben, onun tonunda söylemedim bunları. Bunlar, iktidar olmadan önce, Cumhurbaşkanının sözleri. Şimdi, o günü aratır seviyede bir süreçle karşı karşıyayız.” dedi.