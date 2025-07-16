Ekrem İmamoğlu savunmasını paylaştı: Dimdik ayaktayım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu savunmasını paylaştı: Dimdik ayaktayım

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı davadaki savunmasını tam metin olarak paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bugün toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı davadaki savunmasını tam metin olarak paylaştı. İmamoğlu, "Hakkımızda akşamdan sabaha davalar açsınlar. Cesaretimiz tamdır" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla yeniden hakim karşısında çıktı.

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İmamoğlu, hedef gösterme suçlamasından beraat ederken diğer iki suçlamadan hapis cezası aldı. İmamoğlu'na toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tehdit ve hakaret suçlamalarına verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden savunmasının tam metnini paylaştı. İmamoğlu şu mesajı yazdı:

Bugün Silivri’de yaptığım savunmanın tamamını web sayfamdan okuyabilirsiniz; https://www.ekremimamoglu.com/konusmalarim/ben-milletim-adina-mucadeleye-devam-edecegim/ "

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