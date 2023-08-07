Ekrem İmamoğlu Tunceli'de: Dilek ağacına bez bağlayıp mum yaktılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Tunceli'yi ziyaret etti. İmamoğlu ailesi Tunceli’deki inanç merkezlerine gidip bez bağlayıp mum yakarak dilek tuttu

Ekrem İmamoğlu Tunceli'de: Dilek ağacına bez bağlayıp mum yaktılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ziyaretinin ardından Tunceli’nin Pertek ve Hozat ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu çifti, Pertek’te Ağuçan Ocağı Türbesi, Cemevi ve Kültür Merkezi ile Sultan Hıdır Türbesi’ni; Hozat’ta ise, Derviş Cemal Ocağı ve 2 bin 283 rakımdaki Sarı Saltık Türbesi’ni ziyaret etti.

DİLEK AĞACINA BEZ BAĞLAYIP MUM YAKTILAR

İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından Alevi vatandaşlarca kutsal kabul edilen ziyaretler ve tarihsel süreçleriyle ilgili bilgilendirildi.

Alevi vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen yerleri ziyaret eden İmamoğlu çifti, Dilek ağacına bez bağlayıp mum yakarak dilek tuttu.

Yerel halk tarafından sevgiyle karşılanan İmamoğlu çifti halkın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyerek yurttaşlarla fotoğraf çekildi.

Yerel halk İmamoğlu çiftine bir de Zülfikar kolyesi hediye etti.

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“BİRBİRİMİZİ ANLAMAK, ASLINDA DÜNYANIN EN KOLAY ŞEYİ”

İmamoğlu, inanç merkezlerine yaptığı ziyaretleri, şu sözlerle değerlendirdi:

“Hep söylüyorum; birbirimizi anlamak, aslında dünyanın en kolay şeyi. Anlaşamamak en zor şey. Bazen en zor şeyi başarıyoruz. Birbirimizi anlamamayı ve dinlememeyi başarıyoruz. Umuyorum ki, bunu aşacağız.

Bugün belki bazı acı bedeller ödeniyor ya da süreçler yaşanıyor, ama günün sonunda şu an genç nesilde hissettiğim ön yargıları yıkmış tavırlarını, hoşgörüsü yüksek yaklaşımlarını, ben milletimiz adına, geleceğe dair büyük bir umut kapısı olarak görüyorum. Bu bağlamda ben, her adım attığı yöresinde bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum kendi ruh halimde, memleketin her noktasında. Bugün de birçok kez geldiğim Tunceli’nin il sınırlarında, keşfedilmeye muhtaç, görmediğiniz zaman aslında gelmemiş kabul edileceğiniz noktaları görmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

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