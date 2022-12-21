Ekrem İmamoğlu: Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu'dur!

Haliç Tersanesi’nde inşa edilen ilk elektrikli tekne olma özelliği taşıyan elektrikli, çevre dostu deniz taksileri tanıtıldı. 150 Günde 150 Proje kapsamında yer alan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"HER CHP'LİNİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

İmamoğlu altılı masa özelinde devam eden adaylık tartışmaları için "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu ailemizin lideri. Bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi gösteriyor olması garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bu bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi ama biz çok sıkı bağlana sahibiz. Hem CHP ailesi olarak genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın baba oğul ilişkisi olarak tariflemesi benim için çok güzel bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu sayın cumhurbaşkanında yüksek” dedi.