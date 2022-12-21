21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ekrem İmamoğlu: Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu'dur!

Ekrem İmamoğlu: Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu'dur!

Adaylık tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklama geldi. İmamoğlu; Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:30
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'dan adaylık açıklaması. Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu’dur

Ekrem İmamoğlu: Her CHP’linin adayı Kılıçdaroğlu'dur!
+
Aa
-

Haliç Tersanesi’nde inşa edilen ilk elektrikli tekne olma özelliği taşıyan elektrikli, çevre dostu deniz taksileri tanıtıldı. 150 Günde 150 Proje kapsamında yer alan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"HER CHP'LİNİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

İmamoğlu altılı masa özelinde devam eden adaylık tartışmaları için "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu ailemizin lideri. Bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi gösteriyor olması garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bu bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi ama biz çok sıkı bağlana sahibiz. Hem CHP ailesi olarak genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın baba oğul ilişkisi olarak tariflemesi benim için çok güzel bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu sayın cumhurbaşkanında yüksek” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Evett şimdi oldu.
21.12.2022 16:56
erdoğan'ın istediği, nasılda ellerini ovuşturuyorlardir  
 
Murat
21.12.2022 16:50
Ben hayatımda CHP ye oy vermedim. Ama bu tartışmaları son bulması iyi olmuş. En azından bu başımızda ki beladan kurtulmak için herkes kenetlenmeli...  
 
AHMET
21.12.2022 16:48
meral abla ne diyor bu bir daha kucaklaşın  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.