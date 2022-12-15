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İmamoğlu'na verilen siyasi yasak cezası sonrası Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi...

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 20:36
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Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İmamoğlu'na verilen siyasi yasak cezası sonrası Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hapis ve siyasi yasak cezası çıkarken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk açıklamasını Ankara'da yaptı. 

İMAMOĞLU'NA CEZA ÇIKTI, SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ 

Muhalefetin kendilerini 'basamak' olarak kullandığını iddia eden Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Müteahhitlik yaparak büyümedim. İlçe seçim kurularında büyüdüm ben. 1984 seçimini de bilirim, referandumları da bilirim. Seçim kurularının içerisinde büyüdüm. Kim iptal eder? Yüksek Seçim Kurulu iptal eder. Bu ayıp bir şeydir. Bir hakaret etmişsiniz. Hukuk da bir cevap vermiş. İstinafı var Yargıtay'ı var. Ama bunu şunu şöyle yaptılar. Niye yapayım? Sen zaten tarihin en kötü belediye başkanısın. Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."

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