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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı yardımcılığı açıklaması. İlk kez konuştu

Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:35
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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı yardımcılığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı yardımcılığı açıklaması. İlk kez konuştu
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Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumda Altılı Masa'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla teklifi ilgili de ilk kez konuştu.

"Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz" diyen İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da salı günü Hatay'da incelemelerde bulunacağını söyledi.

"Artık sahayı, memleketi konuşacağız. İstanbul büyük bir merkez. Bunu sahada paylaşıyor olacağız. Hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere Altılı Masa'ya, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için sürece başladık'' ifadelerine de yer veren İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben makam tarifi, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz. Genel Merkezler, bizler Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların koordine edilecek şekilde geleceği tasarlarız."

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" HATIRLATMASI

İBB Başkanı, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu.'' diyerek 'Her şey çok güzel olacak' mesajını verdi.

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