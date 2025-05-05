Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj!

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni düzenlendi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından sosyal medya platformu X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"HELALLEŞMEK ZOR MU HAYATTAYKEN?"

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Silivri’deki hücremden bir güzel adamın cenaze merasimini izledim bugün.

Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder’i ebediyete uğurlarken.

Her görüşten, her kimlikten milletimizin evlatları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak gür bir sesle haykırdık hislerimizi yüce Allah’ın huzurunda: “İyi bilirdik”, “Haklarımız helal olsun”…

Helalleşmek zor mu hayattayken? Birbirimizi anlamak, hissetmek, konuşabilmek…

Neden bu kadar zorlaştı bu işler?

Elbette aynı fikirde olmak şart değil. Biliriz ki farklılıklarımızla güzeliz, zenginiz. Anadolu irfanı ve hoşgörüsüdür güvencemiz.

Artık yıkmalıyız bu önyargıları, konuşabilmeli, tartışabilmeli ve en önemlisi kucaklaşabilmeliyiz yaşarken.

Eşit hissedarları olduğumuz bu cennet vatanın tüm nimetlerini adil bir biçimde paylaşabilmeliyiz.

Mücadelemiz milletimizin; huzuru, barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği, ay yıldızlı bayrak altında eşit ve hür şekilde yaşayabilmesi içindir.

Mücadelemiz “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşamak içindir.

Bu vesileyle, saygıdeğer Sırrı Süreyya Önder’e tekrar yüce Yaradan’dan rahmet diliyorum."

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