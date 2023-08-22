Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Yaşam Vadisi açılışında, AKP döneminde İBB’den 200 bin dolar burs alan ‘öğrenciyi’ isim vermeden açıkladı. İmamoğlu, Erdoğan ve AKP’yi kastederek, “Bir öğrenciye 200 bin dolar verip Amerika’ya göndermişlerdi. Biz 75 bin öğrenciye burs veriyoruz” şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a büyük gönderme

Editör: Serhat AĞA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Yaşam Vadisinin 1. Etap açılışını yaptı. Törene İmamoğlu’nun yanı sıra İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ de katıldı.

Törende, geçtiğimiz günlerde İBB başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağının sinyallerini veren İmamoğlu, güncel siyaset ve belediye seçimleri hakkında da bazı yorumlarda da bulundu.

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“75 BİN ÖĞRENCİMİZE İLK KEZ BURS VERİYORUZ”

İBB olarak 75 bin Üniversite öğrencilerine ilk kez burs verdiklerini açıklayan İmamoğlu, AKP’nin daha önce İBB bütçesinden 200 bin dolar vererek Amerika’ya gönderdikleri öğrenciyi tespit ettiklerini de ifade eden İmamoğlu, “75 bin öğrencimize ilk kez burs veriyoruz. Daha önce yoktu. Ha vardı, özür dilerim! Mesela bir öğrenciye 200 bin dolar verip, Amerika'ya yolladılar. Onu tespit ettik. Ama biz, 75 bin gencimize destek veriyoruz. Bu sene de vereceğiz. Bu sene de gençlerimizin üniversite okumalarına destek sunacağız.

Belediyecilik nedir biliyor musunuz? Doğumdan mezara kadar, insanların gönlünü mutlu edecek hizmetler sunmaktır. İnsan ayırt etmemek demektir. Her insanın inancı farklı, geleneği farklı, göreneği farklı. Bunlar, İstanbul'un dünya kenti olması demek. Bu farklılıklar Türkiye'nin renkleri demek, güzellikleri demek.

Ama bizim sorumluluğumuz ne? Onları eşit birer yurttaş hissettirmek bizim sorumluluğumuz. Onlara güzellikleri, fırsatları eşit biçimde sunmak demek.

İşte bütün bunları biz yaptık. Her birinin arkasında, vatandaşını mutlu etmek ve sorunlarını çözmek var. Adalete, liyakate dayalı, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışı var” açıklamalarında bulundu.

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İSTANBUL ‘AŞKIM’ DİYENİN HAYALİ OLMAYACAK”

Konuşmasında isim vermeden Erdoğan’a da büyük göndermelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a, ‘Aşkım’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’a ithafen, “Artık İstanbul, bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da ‘Aşkım’ diyen kişinin hayali olmayacak. İstanbul, 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul, bu pırlanta gibi yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek. O bakımdan, bizim bu güzel sunduğumuz alanların, onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul, İstanbul'un 16 milyon insanına aittir” sözlerini kullandı.

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