Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi! Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

"BU UYGULAMALARIN ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE KAZANDIRDIĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

İmamoğlu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

NE OLDU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alındı.