Ekrem İmamoğlu'ndan karne günü mesajı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan karne günü mesajı!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından karne günü paylaşımı yaptı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından karne günü paylaşımı yaptı.

İmamoğlu,"Karnenizdeki notlar nasıl olursa olsun sizin en büyük okulunuz, o büyük vicdanınız ve güzel yüreğiniz olacak" dedi

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün karne günüydü; öncelikle anneleri babaları cezaevinde olduğu için karne sevincini aileleriyle yaşayamayan çocuklar olmak üzere ülkemin bütün güzel çocuklarını tebrik ediyorum.

Karnenizdeki notlar nasıl olursa olsun sizin en büyük okulunuz, o büyük vicdanınız ve güzel yüreğiniz olacak. Hepinizi öpüyorum."

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