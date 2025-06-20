Ekrem İmamoğlu'ndan karne günü mesajı!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından karne günü paylaşımı yaptı.
İmamoğlu,"Karnenizdeki notlar nasıl olursa olsun sizin en büyük okulunuz, o büyük vicdanınız ve güzel yüreğiniz olacak" dedi
İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bugün karne günüydü; öncelikle anneleri babaları cezaevinde olduğu için karne sevincini aileleriyle yaşayamayan çocuklar olmak üzere ülkemin bütün güzel çocuklarını tebrik ediyorum.
Karnenizdeki notlar nasıl olursa olsun sizin en büyük okulunuz, o büyük vicdanınız ve güzel yüreğiniz olacak. Hepinizi öpüyorum."