İmamoğlu'nun adaylık tartışmaları gündemdeyken Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası sonrası adaylık tartışmaları yeniden gündem oldu.
Tartışmalar sürerken CHP İstanbul İl Binasına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı afiş asıldı.
Afişin üzerinde, "6 yaşında bebeğe tecavüz edenleri görmezden gelenler bizleri yıldırmanın peşinde. Söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü milletimizin eşsiz iradesiyle yeneceğiz. Halk galip gelecek, yeneceğiz." ifadeleri yer aldı.
KAFTANCIOĞLU DA PAYLAŞTI
Twitter hesabından afişin yer aldığı fotoğrafı paylaşan sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’da "Halk galip gelecek, yeneceğiz…" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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