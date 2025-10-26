İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemlerin 1 gün süre ile yasaklandığı belirtildi.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu, hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında pazar günü saat 11.00'de Şişli'de bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı'na destek vermek amacıyla vatandaşları adliye binasının önüne davet etmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden yasak kararı geldi.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.