Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki gizli mesaj! Bu haber sadece Yeniçağ’da var

Kaynak: Haber Merkezi Abdullah İstenci
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki gizli mesaj! Bu haber sadece Yeniçağ’da var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli olurken, şarkının ilk iki cümlesi dikkatleri çekti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullanacağı yeni seçim şarkısı belli oldu.

"İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganıyla meydanlara çıkmaya hazırlanan İmamoğlu'nun yeni şarkısını, danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştı.

Ongun sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımına, "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız" notunu düştü.

Şarkının ilk iki cümlesindeki sözler ise dikkatleri çekti. Şarkının ilk iki sözünde, "İstanbul'un sevdasısın. Türkiye'nin yarınısın..." ifadeleri yer aldı.

Bu sözler, İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin devamında CHP'nin başına geçeceği ve Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları için bir mesaj niteliği olarak yorumlandı.

SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ

İstanbul'un sevdasısın
Türkiye'nin yarınısın
Bu halkının sevdasısın
İmamoğlu
İnsanları ayırmayan
Onu bunu kayırmayan
Halktan yana adil olan
İmamoğlu
Yoksulların umudusun
Hırsızların korkususun
Anaların duasısın
İmamoğlu
Zor yolları aştın geldin
Oyunları bozdun geldin
Zalimlere baş eğmedin
İmamoğlu
Namusunla şerefinle
Dik dur sakın hiç eğilme
Milletimiz hep seninle
İmamoğlu
Eşitliğin yanındasın
İyilerin safındasın
Güneş gibi doğacaksın
İmamoğlu
Gençliğin umudu sensin
Mazlumun yoldaşı sensin
Çare sensin derman sensin
İmamoğlu

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