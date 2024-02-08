Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki gizli mesaj! Bu haber sadece Yeniçağ’da var

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullanacağı yeni seçim şarkısı belli oldu.

"İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganıyla meydanlara çıkmaya hazırlanan İmamoğlu'nun yeni şarkısını, danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştı.

Ongun sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımına, "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız" notunu düştü.

Şarkının ilk iki cümlesindeki sözler ise dikkatleri çekti. Şarkının ilk iki sözünde, "İstanbul'un sevdasısın. Türkiye'nin yarınısın..." ifadeleri yer aldı.

Bu sözler, İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin devamında CHP'nin başına geçeceği ve Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları için bir mesaj niteliği olarak yorumlandı.

SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ

İstanbul'un sevdasısın

Türkiye'nin yarınısın

Bu halkının sevdasısın

İmamoğlu

İnsanları ayırmayan

Onu bunu kayırmayan

Halktan yana adil olan

İmamoğlu

Yoksulların umudusun

Hırsızların korkususun

Anaların duasısın

İmamoğlu

Zor yolları aştın geldin

Oyunları bozdun geldin

Zalimlere baş eğmedin

İmamoğlu

Namusunla şerefinle

Dik dur sakın hiç eğilme

Milletimiz hep seninle

İmamoğlu

Eşitliğin yanındasın

İyilerin safındasın

Güneş gibi doğacaksın

İmamoğlu

Gençliğin umudu sensin

Mazlumun yoldaşı sensin

Çare sensin derman sensin

İmamoğlu