Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir gurup doğa tutkunu dondurucu soğuğa ve yağan kara aldırış etmeden eksi 5 derecede kamp yaptı. Kar üstünde kano yapan gurup beyaz örtünün keyfini çıkardı.

Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Murat Somuncu, Volkan Karaman, Hüseyin Malkoç, Mesut Yayla ve Turgay Baş, dondurucu soğuklara karşı korunmak için kamp alanını önceden hazırladı.

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Kardan duvar örerek çadırlarını rüzgardan izole eden doğaseverler, gece boyunca yağan karı, ateş başında izleyerek doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Soğuk hava şartlarına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkan doğa tutkunları, güzel bir manzaraya uyanarak beyaz örtünün keyfini çıkardı. Ekip, ayrıca karda kano yaptı.

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Samsun ve çevresinde doğa sporlarına ilginin arttığını belirten doğaseverler, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler

Son Haberler
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler
Banka önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Banka önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!
Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu
Brent petrol 76 doları aştı: Yükseliş devam edecek mi?
Brent petrol 76 doları aştı