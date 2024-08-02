Eksi eşinin selasını okutup, "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyen zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Eksi eşinin selasını okutup, "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyen zanlı tutuklandı

Bursa’da dini nikahlı eşinin camide selasını okutmasından dolayı gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şahıs, ‘ısrarlı takip’ suçundan tekrar hakim karşısına çıktı ve tutuklandı.

Olay, 6 yıl önce dini nikah yapan Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çiftinin ayrılmasının ardından yaşandı. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Tuğçe Emir, çocuğuyla birlikte ailesinin yanına döndü.

Tuğçe Emir, eski eşi Zafer Kufacı’dan sürekli ölüm mesajları aldığını iddia etti. Bir gün, oturduğu mahalledeki camiden öğlen vakti selasını duyunca şoke oldu.

Korkarak cami görevlilerine ulaşan Emir, yanlış anons yapıldığını belirten hoparlör anonslarıyla panik yaşadı. Bu olayın ardından Emir, polis merkezine başvurdu.

Sela anı video ile kaydedildi

Zafer Kufacı’nın, eski eşinin bilgilerini cami imamına vererek selayı okutması ve bu anı gülerek cep telefonuyla kaydetmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Kufacı’yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Kufacı, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" savunmasını yaptı.

Mahkeme, Kufacı’ya ev hapsi cezası verdi. Ancak Tuğçe Emir, ev hapsi uygulanmasına rağmen Kufacı'nın tehditlerine devam ettiğini belirterek, korkudan dışarı çıkamadığını ifade etti.

Yeni soruşturma ve tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı yeniden ele alarak şüpheli Zafer Kufacı’yı ‘ısrarlı takip’ suçundan tekrar mahkemeye sevk etti. Mahkeme, şüpheliye tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmesini sağladı.

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