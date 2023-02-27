Ekşi Sözlük 6 gündür kapalı

Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen internet sitelerinden olan Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun verdiği karar nedeniyle 6 gündür erişim sağlanamıyor.

Ekşi Sözlük, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen ve ihmaller nedeniyle 44 binden fazla insanın canını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından yandaş medya tarafından hedef alınmıştı.

Deprem felaketi sonrası sözlükte eleştirel yorumlar çoğalmış, BTK ise 21 Şubat akşamı aldığı kararla platforma erişimi engellemişti.

Ekşi Sözlük'ten aynı akşam yapılan açıklamada, “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” denilmişti. Sözlüğün CEO’su Başak Purut, “Kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Kapatma kararından 2 gün sonra BTK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ekşi Sözlük’ün “Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği ortaya çıkmıştı.

Kapatma kararı, siyasilerin ve kamuoyunun tepkisini çekmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!” mesajını paylaşmıştı.

‘Normal’ yollardan girilemese de Ekşi Sözlük’e VPN aracılığıyla ulaşılabiliyor.