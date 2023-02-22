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  • Ekşi sözlük mahkeme kararı olmadan kapatıldı. AKP'li Birinci kendini yargı yerine koyup 'Ekşi sözlük kapalı kalacaktır'

Ekşi sözlük mahkeme kararı olmadan kapatıldı. AKP'li Birinci kendini yargı yerine koyup 'Ekşi sözlük kapalı kalacaktır' dedi

Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi sonrası AKP kanadından ilk açıklama geldi. 

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:13
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Ekşi sözlük mahkeme kararı olmadan kapatıldı

Ekşi sözlük mahkeme kararı olmadan kapatıldı. AKP'li Birinci kendini yargı yerine koyup 'Ekşi sözlük kapalı kalacaktır' dedi
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AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür." diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır" ifadesini kullandı.

Sözlerine tepki gelen Birinci kısa süre sonra bir ekleme yaparak "Yargı yerine karar vermiyoruz süfli herifler. Çarpıtmayın! Temenni ve inancımızı ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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