Ekşi sözlük mahkeme kararı olmadan kapatıldı. AKP'li Birinci kendini yargı yerine koyup 'Ekşi sözlük kapalı kalacaktır' dedi

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür." diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır" ifadesini kullandı.

Sözlerine tepki gelen Birinci kısa süre sonra bir ekleme yaparak "Yargı yerine karar vermiyoruz süfli herifler. Çarpıtmayın! Temenni ve inancımızı ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.