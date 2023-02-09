Ekşi Sözlük ve Instagram'dan erişim sorunu açıklaması

Dün akşam saatlerinde sosyal medya uygulamalarından Twitter ve TikTok'a uygulanan erişim sorunlarında sonra kullanıcılar Instagram'da da erişim sorunu olacak mı diye merak etmeye başlamıştı. Instagram ve Ekşi Sözlük'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

INSTAGRAM VE EKŞİ SÖZLÜK'TE ERİŞİM SORUNU YOK

Bu çok kullanılan iki sitenin erişime açık olduğu ve kullanıcılar tarafından kullanılabileceği ifade edildi. Yaşanan bazı yavaşlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan siteler ise yetkililer bu sorunun teknik aksaklıktan kaynaklandıklarını ve düzeltilmek üzere çalışılmaların başladığının altını çizdi.