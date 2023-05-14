Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha. Seçime 'bir’ kala

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Ancak dün, yani seçimlere bir gün kala Ekşi Sözlük’ün yeni kullandığı alan adı erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük karara itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Ancak site ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ olarak yeni bir alan adına taşımıştı.