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Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ten tepki

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine İnci Sözlük ve Uludağ sözlükten tepki geldi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 22:27
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Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ten tepki

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ten tepki
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.

İNCİ SÖZLÜK'TEN TEPKİ: BTK BAŞKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

İnci Sözlük, Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararına tepki göstererek “Böyle birşeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK'nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz” dedi.

ULUDAĞ SÖZLÜK’TEN TEPKİ

Uludağ Sözlük’ten ise karara “Hepimizi kapatın, sizde rahat edin.” sözleriyle duruma tepki geldi.

 

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