Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü

Geçtiğimiz hafta "TC Television" kanalına canlı yayında yapılan silahlı saldırıyla sarsılan Ekvardor'da skandal olaylar bitmiyor.

SALDIRIYI SORUŞTURAN SAVCIYA SUİKAST

Saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Cesar Suarez, aracıyla trafikte durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kafasından silahla vurulan savcı Suarez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, saldırıyı sosyal medya hesabı X'ten kınadı ve sorumluların "derhal" yakalanması talimatı verdiğini belirtti.

CANLI YAYINDA SİLAHLI SALDIRI

Suarez, canlı yayın baskınını soruşturmasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suç vakalarını da soruşturan bir savcıydı.

SUNUCUNUN CEBİNE PATLAYICI KOYDULAR

"TC Television" isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı saldırganların baskınına uğramıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, sunucunun cebine patlayıcı madde koyduğu görülmüştü.

60 GÜN OHAL İLAN EDİLDİ

Ekvador genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması nedeniyle 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.