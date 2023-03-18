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Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor

Son yıllarda özellikle Avrupa’ya yapılan uyuşturucu sevkiyatındaki önemi artan Ekvador’da ele geçirilen kokain miktarının rekor düzeylere ulaşmasının ardından oluşan muhafaza, bertaraf ve yüksek maliyet gibi sorunları aşmaya yönelik çözüm, kokainden beton bloklar yapılması oldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:06
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Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor

Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
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VOA Türkçe'nin haberine göre;  Son iki yılda toplamda 410 tonun üzerinde kokain ele geçirilen Ekvador’da uyuşturucuların tutulduğu depolarda yer sorunu oluşması, kokainin yakıldığı fırınların yetersiz kalması, yüksek maliyet gibi sorunlara, Güney Amerika ülkesinin çözümü, kokaini çimento, su, kum gibi maddelerle karıştırarak beton yapmak oldu.

Kapsülleme yöntemi olarak bilinen bu metot bu düzeyde dünyada ilk kez kullanılıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından da onaylanan yöntemin, kokaini yakarak bertaraf etmeye göre daha hızlı, ucuz ve çevreci bir yöntem olduğunu ve Ekvador’da bugüne kadar 350 tonun üzerinde kokainin bu şekilde imha edildiği bildiriliyor.

Ekvador İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Kontrol Müsteşarı Edmundo Mera, kokainin fırında imha edilme süresinin saatte 70 kilogramken, kapsülleme yöntemiyle bu miktarın 2 tona kadar çıkarıldığını ve betondan toprağa sızma ya da yeniden kokain elde edebilmenin teknik olarak imkânsız olduğunu kaydediyor.

“Şimdilik inşaat sektöründe kullanılmıyor”

Yasal engellerden dolayı betonların şimdilik bina yapımında kullanılmadığını belirten yetkili, basına yaptığı açıklamada “Savcıların ve ilgili makamların gözetiminde kimyasal hızlandırıcılar kullanarak 2 saatte kurutulan betonlarla 15 metre derinliğindeki havuzları betonla dolduruldu ve sızmayı önlemek için geomembranla örtülerek izole edildi” dedi.

Tuğla şeklimdeki kokain bir atık toplama tesisinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, cam ve petrol atıklarıyla birlikte parçalanıyor ve içine çimento, su, bazı kimyasallar ve diğer malzemeler de eklenerek harç haline getirildikten sonra kurutuluyor.


Uzmanlar Ekvador’da deneyimlenen kapsülleme yönteminin diğer Latin Amerika ülkelerinde de uygulanabilir olduğuna, bu yöntemle zaman zaman organize suç örgütlerinin saldırılarına maruz kalan depoların güvenlik sorununun azalmasından; yasa gereği uyuşturucunun imhasına iştirak etme yükümlülüğü bulunan savcıların harcadığı zamandan tasarrufa kadar çok sayıda getirisi olduğunu kaydediyor

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