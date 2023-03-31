31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ekvador'da toprak kayması: Ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Ekvador'da toprak kayması: Ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, kayıp kişilerin sayısı ise 72'ye yükseldi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:35
Takip Et

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Ekvador'da toprak kayması: Ölenlerin sayısı 21'e çıktı
+
Aa
-

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelan sonucu kayıpların arttığı bildirildi.

Açıklamada, felakette ölenlerin sayısının 21'e, kayıp kişilerin sayısının 72'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 37 olduğu kaydedildi.

Yetkililer, toprak kaymasından 656 kişinin olumsuz etkilendiğini, 170 kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Yetkililer, yeni heyelan riskine rağmen arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu, bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
5
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
7
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿Türkiye'de Fenerbahçe Beşiktaş, Avrupa'da da 4 büyük derbi
﻿Türkiye'de Fenerbahçe Beşiktaş, Avrupa'da da 4 büyük derbi
﻿Türkiye'de Fenerbahçe Beşiktaş, Avrupa'da da 4 büyük derbi
﻿Bolu eksi 20,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu
﻿Bolu eksi 20,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu
﻿Bolu eksi 20,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.