Ekvador'dan Kolombiya'ya ziyaret

Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen liderler, "iki ülke ilişkilerini" ve "Ekvador'un yaşadığı enerji krizini" görüştü.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından iki lider, basına değerlendirmede bulundu.

Kolombiya'nın ülkesine daha fazla elektrik satmasını talep eden Lasso, Cumhurbaşkanı Petro'ya desteği nedeniyle teşekkür etti.

Lasso, ülkesinin ciddi kuraklık ve Nino hava olayları nedeniyle enerji krizi yaşadığını belirterek, "Gelecek yıl kuraklık krizinin üstesinden gelirsek, enerjiye olan ihtiyacımız azalabilir." ifadesini kullandı.

Petro ise "mümkün olan en kısa sürede" komşu ülke Ekvador'a enerji satışının arttırılması için gerekli talimatları vereceklerini söyledi.

"EKVADOR'UN ELEKTRİK TALEBİNDEKİ AÇIĞI BÜYÜK ÖLÇÜDE TELAFİ EDECEĞİZ"

Enerji krizinin bölgede "ortak kriz" olduğunu vurgulayan Petro, "Risklerin azaltılması için siyasi entegrasyon gereklidir. Ekvador'un elektrik talebindeki açığı büyük ölçüde telafi edeceğiz. Geçmişte biz de benzer sorunlar nedeniyle Ekvador'dan aynı talepte bulunmuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Lasso, daha önceki açıklamasında, enerji krizi nedeniyle ülkede ciddi elektrik kesintilerinin yaşandığını ve bunun çözümü için Kolombiya ve Perulu mevkidaşlarıyla görüşeceğini bildirmişti.