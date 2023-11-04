El freni çekilmeyen otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde el frenini çekilmeyen otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Takla atarak düşen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
El freni çekilmeyen otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 UH 110 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y.E., yol kenarında mola verdi.

aw069319-01.jpgYol kenarına park edilen ve el freni çekilmeyen otomobil geri geri kayarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw069319-02.jpgİhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

aw069319-03.jpg Araç sürücüsü S.Y.E.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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