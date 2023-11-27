El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi

Üsküdar'da bir sürücü aracının el frenini çekmeyi unutması sonucu yokuş aşağı hareket eden aracının altında kaldı. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

KAYNAK: İHA
El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak can verdi

Olay, Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 YH 2837 plakalı aracın sürücüsü Fikret Elmas (42) aracının el frenini çekmeyi unutup aracından indi. Talihsiz adam yokuş aşağı hareket eden aracının altında ezildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

aw085401-03.jpg

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay mahalline güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptılar.

Çalışmaların ardından Elmas'ın cesedi gelen cenaze aracına konularak götürülürken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

aw085401-02.jpg

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı Yaşam
Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı
Meteoroloji 28 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı Gündem
Meteoroloji 28 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı
Minibüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı Yaşam
Minibüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı
Eşini öldüren bekçi silahıyla intihar etti Yaşam
Eşini öldüren bekçi silahıyla intihar etti
Yağmurlu havada gelen siparişe böyle isyan etti. "Yüzerek geliyorum yüzerek" Yaşam
Yağmurlu havada gelen siparişe böyle isyan etti. "Yüzerek geliyorum yüzerek"
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yaşam
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu