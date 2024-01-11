El öpmekle dudak aşınmaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
El öpmekle dudak aşınmaz atasözünün anlamı nedir?
El öpmekle dudak aşınmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

El öpmekle dudak aşınmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak hatta yalvarmanın kötü bir şey olmayacağı anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Kişi işine yarayacak bir konuda ricada bulunursa kendisinden bir şey eksilmez. Hatta bu işten karlı bile çıkabilir.

Kimse de bir ricada bulunan kişiyi yargılamamalıdır.

EL ÖPMEKLE DUDAK AŞINMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İş istedik diye ne olacak ya bu kadar derin düşünme, el öpmekle dudak aşınmaz."

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