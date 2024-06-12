El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi

Ülkenin çete suçlarıyla mücadelesinin sembolü haline gelen Tecoluca kasabasındaki "mega hapishane", farklı cezaevlerinden getirilen 2 bin mahkumu kabul etti.

Bukele, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle çete üyelerinin naklini duyururken, asker ve polise teşekkür etti ve çete üyelerinin artık suç işlemek için dışarıdaki adamlarına talimat verme şanslarının olmadığını vurguladı.

Mega hapishanedeki çete üyelerinin, beyaz şortlar ve yalınayak bir şekilde gardiyanlar eşliğinde nakledildiği videolar, olayın görsel tanığı oldu.

Ülkede Mart 2022'de ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminden bu yana 80 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Mega hapishanenin inşası tamamlandığından beri nakledilen çete üyesi sayısının 10 bini geçtiği belirtilirken, bu dev tesisin amacı, çetelerle mücadeleye ek güç ve kontrol sağlamak olarak öne çıkıyor.

San Salvador'a 74 kilometre mesafedeki Tecoluca kasabasında bulunan bu yüksek güvenlikli hapishanede, 250 polis, 600 asker ve çok sayıda gardiyan görev yapıyor. Mahkumlar, çelik saclardan yapılmış ranzalarda yatarken, iletişimleri tamamen kontrol altında tutuluyor.