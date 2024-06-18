El Salvador'da sel felaketi: 5 ölü

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez yaptığı açıklamada, ülke çapında yaşanan şiddetli yağışların sele ve heyelanlara neden olduğunu ifade etti. Lopez, şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 600 insanın güvenli bölgelere tahliye edildiğini, yirmi yedi evin hasar gördüğünü ve kırk altı heyelan raporu aldıklarını açıkladı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Lopez, altı bin kişilik yüz barınağın kurulduğunu duyurdu.

Öte yandan, şiddetli yağışların devam etmesi beklenen bazı bölgelerde Olağanüstü Hal ilan edildiği belirtildi.