El üstünde tutulurken FETÖ’ye ayak direyen sanatçılar! Fetullahçılarla işim olmaz

Hain Fetullah Gülen öldü. Ölmesinin ardından eski defterler yeniden açıldı. Bir zamanlar el üstünde tutulan FETÖ'ye çok kişi yaklaşmak için fırsat kolluyordu. Ancak 12 sanatçı Gülen’in katıldığı törene katılmayı reddetmişlerdi.

İŞTE FETÖ’YE AYAK DİREYEN O SANATÇILAR

EDİP AKBAYRAM: Bu Cumhuriyet'in bir aydınıyım ben, bu ödülü reddediyorum.

SEMİHA BERKSOY'UN KIZI ZELİHA BERKSOY: Annem rahatsız olduğu için muhabirlerle görüşemedi. Teklif geldi, kabul etmedik. Vakfın ne olduğunu biliyoruz.

FETULLAHÇILARLA İŞİM OLMAZ

TARIK AKAN: 2-3 senede bir beni çağırıyorlar. Ben hep reddediyorum, bu sene de reddettim. Faks çektiler, ödül verecekleri kişilerin listesini gönderdiler. Bakmadım bile. Benim Fetullahçılarla, dinci gruplarla işim olmaz, yanıma yaklaşamazlar.

ESİN AFŞAR: Zaten kabul etmeyeceğimi biliyorlar. Teklif gelseydi de Fetullahçıların ödül törenine zaten gitmezdim.

MACİDE TANIR: Bu ülkede dürüst, namuslu olmak fevkalade oldu. Ben Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleriyle doğdum, onlarla öleceğim.

EROL GÜNAYDIN: Ben ödül törenlerine katılmam, politik törenlere zaten katılmam. İlkelerime aykırı. Ne yapacağım ben bu ödülü.

MÜŞFİK KENTER: Teklif geldi, gitmedim. Kabul etmedim.

KEMAL SUNAL: Listede yer almış, ancak katılmayı kabul etmemişti. Açıklama da yapmamış.

MÜCAP OFLUOĞLU: Teklif geldi, kabul etmedik. Atatürk karşıtlarıyla iş yapmayacağımızı söyledik.

FERHAN ŞENSOY: Teklif geldi, kabul etmedim. Gayriciddi bir teklif olduğunu düşündüm. Amaçlarını bildiğimiz vakıf sonuçta.

YILDIZ KENTER: Çok rahatsızdım, dikkatli bakmamıştık zaten. Bizi kim çağırmış dedikten sonra Fetullah Gülen’in vakfın Onursal Başkanı olduğunu öğrendik. Gitmezdim zaten.

GÖKSEL KORTAY: Teklif geldi ancak kabul etmedim.